В Мурманске после масштабной реконструкции двери открыл Центр научно-технологического творчества «Родина»

Из бывшего кинотеатра, стены которого ещё хранят память послевоенных лет, здание превратилось в уникальное пространство, где наука, технологии и креативные индустрии работают на развитие талантов юных северян.

Символичная лента перерезана. Глава региона Андрей Чибис дал старт работе обновленной «Родины».

Реконструкция, которая длилась 2,5 года, стала настоящим вызовом для строителей. Здание находилось в аварийном состоянии, чтобы сохранить его историческую конструкцию, рабочим пришлось вручную перебрать 85 процентов старых стен.

Сегодня здесь открылся центр, аналогов которому нет во всей стране. Облик здания сохранил архитектурную идентичность, но внутри наполнился новым смыслом. Теперь это современное образовательное пространство.