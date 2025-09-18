В Мурманске после реконструкции открыли библиотеку имени Николая Блинова

Теперь она модельная, современная и даже похожая на интерактивный музей.

Сразу стоит отметить, что библиотека имени писателя Николая Блинова - единственная в городской системе именная. Поэтому, когда настала очередь модернизации, было принято решение сделать акцент на этом.

Ольга Вовк, директор Центральной городской библиотеки: «В 2003 году ей было присвоено звание библиотека – «Литературный музей имени Николая Блинова». И мы, когда создавали концепцию, понимали, что это должно быть отправной точкой. Краеведение и литературное краеведение, в первую очередь. Поэтому сразу родилась идея, что нам нужен кабинет писателя, который бы воссоздавал атмосферу середины ХХ века».

Над проектом работала большая команда. И по итогу модельную библиотеку наполнили экспонаты 50-х, 60-х, 70-х годов. Некоторые - настоящий раритет, другие стилизованы под ретро. Но очень приятно, что все их можно трогать.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Для деток история – это очень важно. Важно, чтобы мы её передавали, рассказывали, как она создавалась. Современные библиотеки эту функцию выполняют. Мы зашли с вами в прекрасную современную библиотеку, она не просто наполнена книгами и новым фондом. Часть фонда обновлена. Она наполнена вещами, которые можно потрогать, увидеть, посмотреть, как работала печатная машинка».

Участие в открытии обновленного пространства принял и сын писателя-мариниста Борис Блинов. Помимо профессии отца, который работал на судах «Совторгфлота», он так же продолжил увлечение литературой.

Борис Блинов, сын писателя Николая Блинова, прозаик, публицист: «Главное нужно сохранить».

Современное культурно-образовательное пространство включает интерактивную экспозицию «Кабинет писателя» с экспонатами семьи Блиновых-Хрусталевых. Есть фотозоны, модели поморского карбаса и барка «Седов», элементы морской атрибутики. Работает станция самообслуживания, есть vr-очки и интерактивный пол.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Эта библиотека работает с 1958 года, через несколько лет будет её юбилей. Здесь всегда было тепло и уютно, даже, когда не было такого качественного брендового ремонта».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Сегодня нашу молодёжь нужно сначала завлечь. И такие пространства, где есть современное оборудование, интересные места, где библиотеки делают такие мероприятия, которые позволяют завлечь нашу молодёжь. Они сеют зерно знаний и обязательно ребята возвращаются в библиотеку за источником знаний».

Посетить обновленную модельную библиотеку уже могут все желающие.