В Мурманске после реконструкции открыли первую пешеходную улицу

Ленинградская улица в своей новой эре – это пространство для отдыха и приятного времяпрепровождения всей семьей.

Когда-то именно здесь появились первые в Мурманске деревянные тротуары, позже все это заменил асфальт, проезжая часть и вечно спешащие машины. Теперь улица Ленинградская отмечает свою новую дату рождения.

Опробовать променад пришли многие, в том числе творческие жители: музыканты, художники, танцоры и деятели искусства помогли сделать день по-настоящему запоминающимся.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь есть жизнь. Люди гуляют, качели - старшие, маленькие детки катаются, старшее поколение. Если честно, приятно очень, видно эмоции людей, приятно, что улица зажила. Раньше здесь была куча машин, просто люди парковали и всё, и не прогуляться, ничего, а сейчас это огромное, качественное, современное и очень стильное городское пространство. Это очень важно. Я хочу всех за это поблагодарить».

Работа проделана большая: прямо под Ленинградской проходит теплосеть, что создало определенные вызовы, однако вовремя принятые решения помогли обустроить улицу, как раз к рано пришедшей в город весне.

Что же появилось?

Пространство для отдыха: лавочки, качели, места для игр, а главное, полностью пешеходная зона с аккуратно уложенной плиткой, где люди могут кататься хоть на роликах, хоть на скейтбордах.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Уверен, что это станет прекраснейшей зоной притяжения … Эта территория заиграет новыми красками».

В день открытия первой пешеходной улицы гости смогли увидеть, как она выглядела в ранние годы. В этом помогли сотрудники краеведческого музея, предоставивший архивные фотографии Ленинградской.

Мария Михайленко, председатель Союза художников Мурманской области, сотрудник Центра городского развития Мурманской области: «Там фотографии с 30-х годов и до 80-х, 90-х, здесь вся история улицы».

Пространство стало настоящим подарком в год 110-летия Мурманска, а с приходом лета Ленинградскую улицу ждёт настоящий рассвет.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас ещё не хватает озеленения – это самая главная ценность этой улицы. Не скрою, мы тут запланировали сиреневый сад».

Но на этом, процесс не остановится, улица будет только хорошеть, ведь в планах установка дополнительной подсветки, подогрева зон отдыха и качелей.