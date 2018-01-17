Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»17.01.18 19:30

В Мурманске после реконструкции открылось автобусное депо № 4

За прошедший год компания АО «Электротранспорт» провела полномасштабную работу по реконструкции всех административных, подсобных и технических помещений, произвела капитальный ремонт всех коммуникаций в здании. Новый филиал позволит усилить контроль технического состояния городского транспорта.

АО «Электротранспорт» - единственный перевозчик пассажиров в Мурманске. Предприятие существует с февраля 1962  года и вплоть до 2014 года обеспечивало работу только троллейбусного парка машин, а после и закрыли маршруты автобусные. Всего автобусов в составе предприятия 115. Вот только обслуживание такого количества машин  сильно было затруднено из-за нехватки места для техосмотра. Существующие ремонтные базы рассчитаны были на 100 единиц техники, в то время как до открытия четвертого депо там находилось 180 машин. Поэтому больше года назад начались масштабные работы по реконструкции помещений.

- Целый год мы работали по этому депо для того, чтобы превратить его, если не в идеальное помещение для ремонтов автобусов, то в хорошее помещение, которое в муниципальном фонде будет долго и долго использоваться, - пояснил Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт».

Всего в депо № 4 работает 574 человека, из них 205 - водители. Для того чтобы перевести весь этот персонал,  автобусы и технику в отдельное здание, потребовался капительный ремонт.

- Сегодня мы видим, что здесь организованы  не только места для стоянки машин, это ещё и большая ремонтная зона, это и диспетчерская служба, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Получилось полностью организованное предприятие, способное выполнять задачи по автобусному обслуживанию населения.

В 2017 году АО «Электротранспорт закупило 8 новых троллейбусов и 5 автобусов. В этом году  планку  подняли:  в планах приобрести  ещё 18 единиц техники. Руководству акционерного общества важно знать мнение горожан,  тех, кто каждый день пользуется услугами общественного транспорта.

- 9 февраля мы будем проводить День пассажира, в программу которого будет включено много  разных мероприятий, - сказал Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». – Например,  руководители подразделений, особенно эксплуатационных, будут находиться в автобусах, в троллейбусах. Они будут общаться с пассажирами.

Своё мнение мурманчане  могут также высказать и по телефону,  номер «горячей линии» можно найти на сайте предприятия.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 49 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерия
17.01.18 22:11
Светлана, что про Норвегию вспоминать! Пока будем голосовать за любимых и незаменимых, то останемся сидеть на бобах.
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Светлана
17.01.18 21:26
Считаю что выплаты рк и пн - это обязанность государства . Все эти добавки в сегодняшнем виде -полная несправедливость. Все живут в одинаковых условиях Крайнего Севера. Но одни за это получают скажем
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
Екатерина Корчагина
14.01.18 15:14
Здравствуйте. Вы, конечно, молодцы, что выслушали отца, создали целую программу по этому вопросу. Но, дорогие мои, прежде чем делать такие программы, нужно разобраться в корне этой проблемы... А то чт
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области на АЗС продолжился рост цен на топливо, а оптовики стали цены снижать-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 20 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика