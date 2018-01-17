В Мурманске после реконструкции открылось автобусное депо № 4

За прошедший год компания АО «Электротранспорт» провела полномасштабную работу по реконструкции всех административных, подсобных и технических помещений, произвела капитальный ремонт всех коммуникаций в здании. Новый филиал позволит усилить контроль технического состояния городского транспорта.

АО «Электротранспорт» - единственный перевозчик пассажиров в Мурманске. Предприятие существует с февраля 1962 года и вплоть до 2014 года обеспечивало работу только троллейбусного парка машин, а после и закрыли маршруты автобусные. Всего автобусов в составе предприятия 115. Вот только обслуживание такого количества машин сильно было затруднено из-за нехватки места для техосмотра. Существующие ремонтные базы рассчитаны были на 100 единиц техники, в то время как до открытия четвертого депо там находилось 180 машин. Поэтому больше года назад начались масштабные работы по реконструкции помещений.

- Целый год мы работали по этому депо для того, чтобы превратить его, если не в идеальное помещение для ремонтов автобусов, то в хорошее помещение, которое в муниципальном фонде будет долго и долго использоваться, - пояснил Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт».

Всего в депо № 4 работает 574 человека, из них 205 - водители. Для того чтобы перевести весь этот персонал, автобусы и технику в отдельное здание, потребовался капительный ремонт.

- Сегодня мы видим, что здесь организованы не только места для стоянки машин, это ещё и большая ремонтная зона, это и диспетчерская служба, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Получилось полностью организованное предприятие, способное выполнять задачи по автобусному обслуживанию населения.

В 2017 году АО «Электротранспорт закупило 8 новых троллейбусов и 5 автобусов. В этом году планку подняли: в планах приобрести ещё 18 единиц техники. Руководству акционерного общества важно знать мнение горожан, тех, кто каждый день пользуется услугами общественного транспорта.

- 9 февраля мы будем проводить День пассажира, в программу которого будет включено много разных мероприятий, - сказал Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». – Например, руководители подразделений, особенно эксплуатационных, будут находиться в автобусах, в троллейбусах. Они будут общаться с пассажирами.

Своё мнение мурманчане могут также высказать и по телефону, номер «горячей линии» можно найти на сайте предприятия.