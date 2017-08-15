В Мурманске после ремонта готовится принять первых читателей один из филиалов центральной городской библиотеки

Интеллект центр на улице Свердлова прячется во дворах так, что его с трудом можно найти, не зная его точное местонахождение. Этот недостаток работники учреждения собираются компенсировать с помощью яркой вывески, но для этого эти работы ещё нужно согласовать с жильцами, так как находится филиал на первом этаже обычного жилого дома.

Свой 55-й юбилейный день рождения библиотека отметит полностью обновленной. Открытие запланировано на сентябрь. Пока же сотрудники расставляют мебель по отремонтированным помещениям и сортируют полученные новенькие книги по полкам. Литературных произведений набралось больше тысячи и это одно из первых пополнений. Так что читателям будет особенно приятно держать свежие, ещё не пожелтевшие от времени издания, тем более что многие представленные здесь произведения – бестселлеры современной прозы. Всего же в фондах центра находится более 15 тысяч книг, которые на время ремонта «эвакуировали» в другую библиотеку.

- Они хранились всё это время в одном из филиалов, точнее в помещениях на улице Фролова, - пояснила Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки Мурманска. - Они там были в закрытом хранении и буквально через два дня вернутся сюда.