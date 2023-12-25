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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.23 19:30

В Мурманске последние четыре дня работает «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп»

Это финальная распродажа, которая завершится 28 декабря включительно. На выставке представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из -за прекращения поставок из Европы и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Почти все крупнейшие сети норвежских брендов верхней одежды покинули российский рынок. Остаток из 12 закрывшихся магазинов «Бьёрн Ларсен» распродаётся на «Норвежской выставке» с убытком для зарубежной компании, но с уникальной выгодой для россиян.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар – не выгодно, товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах - дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larse»n сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». На выставке так же представлены коллекции пуховиков, легендарных «Алясок», двусторонних дублёнкок-шуб. Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го размера включительно. Такой цены больше не будет никогда, особенно для вещей такого качества. Поэтому лучшее время купить норвежские куртки в России - это сейчас на финальной распродаже «Норвежской выставки».

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Это отлично подойдёт на подарочек мужу, сыну, папе, кому угодно. Это модель универсальная. Идеальна для водителей. Материал - авиационный нейлон, который позволяет ткани «дышать» и в машине, и помещении. Водоотталкивающий материальчик. Воротничок приятный для кожи - овчиночка. Качественная норвежская фурнитура, большое количество кармашков для любителей всё с собой и без сумки. Ценники в магазине раньше были 55 тысяч рублей, сейчас 24900».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится, она тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая. Удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

Елена, покупательница: «Самое главное, что для девушек с разной комплекцией всё есть. И для полных, и для худеньких и разной расцветки».

На финальном этапе и только до 28 декабря включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и в торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

 

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