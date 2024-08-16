Рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Мурманская область вошла в топ-25Рост потребительских цен остаётся высоким – ЦБ РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.08.24 19:30

В Мурманске последние дни работает «Нордическая выставка»

Только по 18 августа включительно с 10 утра до 20 часов вечера у вас ещё есть возможность приобрести обновленные коллекции верхней демисезонной и зимней одежды норвежских и финских брендов со скидками.

После введения санкций компания «OrsoGroup» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала по регионам России работу выездных выставок. Недавно такие с успехом состоялась в ряде городов нашей области, а на этой неделе компания организовала продажи в самом Мурманске. Здесь брендовые вещи можно приобрести со скидкой до 70%.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели делаются непромокаемыми и непродуваемыми, выдерживают температуру от нуля до плюс десяти градусов. Идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Многие уже успели совершить выгодную покупку и приобрести норвежские премиальные вещи по привлекательным ценам. 

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, себе весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет такой необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень, думаю, что буду носить с удовольствием».

Только по 18 августа включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по двум адресам: проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж) и на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж, напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)С 2025 года у мурманчан появятся дополнительно три года для освоения земельных участков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)01:05«Медленное ТВ-Камин».02:55«Тамарка». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Реже всего россияне жалеют о кредитах, которые брали на покупку автомобиля или отпуск-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 48 копеек, доллар вырос на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика