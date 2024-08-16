В Мурманске последние дни работает «Нордическая выставка»

Только по 18 августа включительно с 10 утра до 20 часов вечера у вас ещё есть возможность приобрести обновленные коллекции верхней демисезонной и зимней одежды норвежских и финских брендов со скидками.

После введения санкций компания «OrsoGroup» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала по регионам России работу выездных выставок. Недавно такие с успехом состоялась в ряде городов нашей области, а на этой неделе компания организовала продажи в самом Мурманске. Здесь брендовые вещи можно приобрести со скидкой до 70%.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели делаются непромокаемыми и непродуваемыми, выдерживают температуру от нуля до плюс десяти градусов. Идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Многие уже успели совершить выгодную покупку и приобрести норвежские премиальные вещи по привлекательным ценам.

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, себе весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет такой необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень, думаю, что буду носить с удовольствием».

Только по 18 августа включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по двум адресам: проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж) и на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж, напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

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