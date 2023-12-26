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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.23 19:30

В Мурманске последние три дня работает «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп»

Это финальная распродажа, которая завершится 28 декабря включительно. На выставке представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

Норвежский ритейлер верхней одежды «Бьёрн Ларсен» принял решение о полном сворачивании бизнеса в России. В рамках процесса закрытия юрлица, российская компания «ORSO GROUP» смогла договориться с производителем и выкупила остаток товара, который сейчас реализует с большой выгодой для россиян на «Норвежских выставках».

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»:  «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями. Но как говорится, кто они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. У этих же компаний не получается вывезти продукцию. У нас с вами уникальная возможность воспользоваться этой ситуацией и приобрести продукцию в два или три раза дешевле, чем в их магазинах до их закрытия. На этой неделе это последняя возможность, потому что мы закрываемся – это финальная распродажа».

Модели компании «Бъёрн Ларсен» входят в топ-5 лучших курток «Аляска» в мире. Норвежский бренд премиум-класса разработан с учётом максимального комфорта, защиты от влаги, ветра и экстремально низких температур.

Арина Кимонко, менеджер «ORSO GROUP»: «Представляю вашему вниманию норвежскую «Аляску» качества от компании «Бьерн Ларсон». Она предназначена для экстремальной низкой температуры воздуха до минус 50, -40 градусов. «Аляска» идёт средней длины – чуть ниже колена, но при этом всё прикрывает. Снаружи куртки материал-мембрана, который не промокает и не продувается».

Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, особенно для столь качественных вещей. Поэтому лучшее время купить норвежские куртки в Мурманске - это сейчас на финальной распродаже.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Аляска» - эта модель изготовлена с использованием авиационного нейлона, внутри наполнитель - верблюжья шерсть. За счёт этого соблюдается система климат-контроля. Для мужчин это идеальный вариант за счет большого количества карманов, которые есть и внутри, и снаружи. Мех енотик. По цене она раньше была 55 тысяч рублей, сейчас 24900 рублей».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую».

- Нравится?

- Тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».

Валентин Мохов, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки»

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

На финальном этапе и только до 28 декабря включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и в торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

 

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