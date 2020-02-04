В Мурманске постоят новый домик «моржей»

Главы Мурманска встретились с поклонниками ледяного плавания - итог в областном центре появится новый домик «моржей».

Экстремальный вид спорта - ледяное плавание в Мурманской области существует с 1965 года. А в конце девяностых поклонники моржевания зарегистрировали общественную организацию «Морж». Главы Мурманска встретились с её активистами.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Для Мурманска это очень важно, ледяное плавание уже становится национальным видом спорта. У нас в городе уже провели два чемпионата, получили приглашение от федерации ледяного плавания о внесении Мурманска в зал славы ледяного плавания».

Обсуждали на встрече и вопрос установки нового домика «моржей». Нынешняя избушка - место особенное, с многолетней историей, но в современных реалиях неудобная. К ней невозможно подъехать на машине, парковки здесь тоже нет. Евгений Никора сообщил, что домик будут строить новый.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы должны сделать все качественно, по-людски, удобно, чтобы начать проектирование, с кем надо посоветоваться? С людьми, которые будут этим пользоваться, поэтому наша встреча посвящена тому, что мы в 2020 году будем проектировать обустройство нового домика «моржей». Это не очень большой объект и его уже в 2021 году можно будет сдать».

Домик построят на берегу Семёновского озера. Старый закрывать, а тем более сносить, не будут. Возможно, там разместят самый маленький музей Мурманска - музей ледяного плавания.