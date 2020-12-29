Андрей Чибис встретился с близкими погибших членов экипажа «Онеги»29 декабря в Мурманской области объявлено днём траура по погибшим морякам «Онеги»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.20 19:30

В Мурманске построили крытый каток «Метеор»

Строительство такого крупного спортивного объекта - действительно значимое событие для столицы Заполярья.  Местоположение комплекса, по мнению многих, выбрано удачно - это улица Орликовой. Сюда будет удобно добираться ребятам со всех округов города. На льду, по подсчётам специалистов, смогут тренироваться до 100 человек одновременно.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Хотим мы здесь решить проблему искусственного льда для наших школьных команд. Два вида спорта, которые пользуются популярностью, хоккей с шайбой и фигурное катание».

Помимо тренировок в спортивном комплексе планируют проводить сеансы массового катания. Для комфортного пребывания посетителей на втором этаже разместится кафе. Объект сдан в эксплуатацию с опережением графика – на два месяц раньше запланированного. Работы по благоустройству прилегающей территории продолжатся.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Есть идеи как это место сделать красивым не только для того, чтобы его посещать как спорт объект, но и прогуляться здесь, надо пешеходные связи создавать. Здесь будет большая парковка, площадка для автобусов».

Открытие ледовой арены, на которой пройдут первые спортивные состязания, намечено на  конец февраля.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Новогодний переполох». Художественный сериал, 2 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 8 копеек, доллар потерял 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Государственных служащих обязали отчитываться об имеющихся у них цифровых активах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика