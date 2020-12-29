В Мурманске построили крытый каток «Метеор»

Строительство такого крупного спортивного объекта - действительно значимое событие для столицы Заполярья. Местоположение комплекса, по мнению многих, выбрано удачно - это улица Орликовой. Сюда будет удобно добираться ребятам со всех округов города. На льду, по подсчётам специалистов, смогут тренироваться до 100 человек одновременно.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Хотим мы здесь решить проблему искусственного льда для наших школьных команд. Два вида спорта, которые пользуются популярностью, хоккей с шайбой и фигурное катание».

Помимо тренировок в спортивном комплексе планируют проводить сеансы массового катания. Для комфортного пребывания посетителей на втором этаже разместится кафе. Объект сдан в эксплуатацию с опережением графика – на два месяц раньше запланированного. Работы по благоустройству прилегающей территории продолжатся.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Есть идеи как это место сделать красивым не только для того, чтобы его посещать как спорт объект, но и прогуляться здесь, надо пешеходные связи создавать. Здесь будет большая парковка, площадка для автобусов».

Открытие ледовой арены, на которой пройдут первые спортивные состязания, намечено на конец февраля.