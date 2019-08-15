В Мурманске построят ещё один береговой рыбоперерабатывающий завод

К работам приступят уже в конце августа. Ввод в эксплуатацию намечен 2020 год.

В настоящее время на территории Мурманского морского рыбного порта завершается строительство первого завода «Русская треска». Проект реализуется в рамках государственной программы инвестиционных квот. С вводом в эксплуатацию предприятие получит квоты на вылов порядка тысячи тонн трески и пикши в год. Проектная мощность завода составит не менее 25 тонн готовой продукции.

Компания вкладывающая деньги в строительство оперирует 16 судами различного типа, из которых 14 судов – траулеры, способные вести добычу во всех промысловых районах и любых климатических условиях.