В Мурманске повторно зацвела сирень

Необычно жаркая осень подарила мурманчанам летнее настроение. И это не только благодаря солнцу, но и вновь цветущей в парке у областной Думы сирени.

Жители других городов тоже замечают такое явление. Кроме специально выведенных сортов зацвести осенью могут и обычные. Куст тянет влагу с земли. Если он её не получает в полной мере, то в августе в избытке солнца и воды - растение цветёт второй раз.