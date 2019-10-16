В Мурманске появилась новая лестница

По многочисленным просьбам горожан у ресторана «Царская охота» сотрудники Управления дорожного хозяйства занялись строительством.

Местные жители давно говорили о том, чтобы на проспекте Кольский, 86, рядом с пешеходным переходом к парку на улице Зои Космодемьянской, построили лестницу. По плану она должна была появиться только в 2020 году. Однако специалисты Управления дорожного хозяйства решили выполнить эту просьбу раньше.

«Действительно, лестница здесь необходима, - говорит Станислав Ланин, директор муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства». - Она у нас от «Царской охоты» обеспечивает безопасный переход к тротуару и выход в парк. Так как здесь много мамочек с колясками ходят в парк, сделаем асфальтобетонную лестницу, установим поручни, установим спуски для колясок, для более комфортного передвижения».

Теперь вместо неудобной тропинки жители этого микрорайона смогут комфортно передвигаться. Кстати, так как специалисты подошли к строительству нового объекта комплексно, решили также занизить бортовой камень у пешеходного перехода.