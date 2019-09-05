В Мурманске появилась новая общественная организация «Наша забота»

Она создана для того, чтобы улучшить качество льготного лекарственного обеспечения для населения.

Примерно 10% населения Мурманска пользуются различными льготами. Для социально незащищенных слоев населения вопрос доступных лекарств стоит очень остро, ведь некоторые медикаменты им жизненно необходимы.

«У нас льготными лекарствами обеспечиваются многие горожане, - говорит Любовь Булаева, председатель общественной организации «Наша забота». - Есть социально значимые заболевания, такие как астма, сахарный диабет и так далее – это региональные льготники. Кроме того, есть федеральные льготники, которые имеют инвалидность. Они тоже обеспечиваются льготными лекарствами».

Для того чтобы улучшить качество обеспечения льготными лекарственными препаратами в Мурманске создали общественную организацию «Наша забота». На первую ознакомительную встречу с её представителями пришли несколько десятков людей разных возрастов.

«Эта организация создана недавно, надеюсь, что она будет работать не формально, - отмечает Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска, - а на благо людей, которые пользуются данной услугой».

Общественная организация «Наша забота» взаимодействует с Министерством здравоохранения Мурманской области. И все вопросы, которые возникнут у северян на собраниях, будет решать совместными с представителями власти усилиями.