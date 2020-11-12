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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.20 19:30

В Мурманске появилась новая универсальная площадка с необычным наполнением

Стоит только посмотреть на необычную «лазалку», похожую на космический корабль, как сразу хочется взобраться по веревкам на самый верх и скатиться по крутой горке. А потом, лихо пронестись над землей на тарзанке и покачаться на удобной качели. Такое наполнение игрового комплекса на улице Чумбарова-Лучинского выбрали сами жители близлежащих домов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы вначале запустили голосование мурманчан. Они на первом этапе весной выбирали места размещения, где поставить эти площадки, а вторым этапом выбирали элементы оборудования - какими элементами оборудования насытить эти площадки. В результате мы здесь имеем спортивную зону, мы имеем детскую зону, причём детская игровая зона для детей не самых маленьких».

Для ребят постарше здесь оборудована мини-рампа для скейтборда. Причём она не пустует даже в морозные дни. А ведь ещё совсем недавно на месте площадки был обычный заброшенный участок. Его преобразили в рамках проекта «100 шагов».

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Здесь был неухоженный ивняк, склон, камни, непонятные сооружения. А сейчас здесь, посмотрите, уже первый этап прошёл, а уже есть детская площадка».

Второй этап благоустройства территории касается склона, который находится за новым игровым комплексом. Там хотят сделать зону отдыха с удобными лавочками для мам и малышей.

А еще ниже, на пешеходном участке, планируется поставить новые опоры освещения, чтобы мурманчанам было комфортно передвигаться в полярную ночь.

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