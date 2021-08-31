Кто умнее человек или остановка? Вам кажется этот вопрос странным, а нам нет. Ведь в Мурманске появилась первая «умная» остановка общественного транспорта. Она установлена по улице Папанина напротив 23-го дома.

«Умная» остановка – пилотный проект в Мурманске. Выглядит она, как привычный комплекс, но начинка здесь самая современная. Два интерактивных табло укажут время движения транспорта, также на дисплее есть часы и термометр. Ещё одна панель предназначена для навигации по Мурманску.

Виталий Савченко, руководитель проекта «Умный город»: «Любой житель города сможет посмотреть достопримечательности города. Проложить удобный маршрут для общественного транспорта».

Приятный бонус – «умная» остановка раздаёт бесплатный wi-fi и может зарядить смартфоны и другие портативные устройства через 16 usb-разъёмов. Также здесь установлена система безопасности. Есть камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город».

Сейчас специалисты подключают системы. Буквально в течение пары дней все заработает в полном объёме. По словам инициаторов проекта, в следующем году таких остановок в Мурманске станет больше.