В Мурманске появилась школа для волонтеров

В областной детско-юношеской библиотеке появилась школа волонтерских инициатив. Первое занятие посвятили экологическому туризму.

Проект с ярким названием «НАШЕдело!» стал еще одной площадкой для подготовки волонтеров всех возрастов. На первом занятии перед учениками шестых классов двух мурманских школ выступили представители общественной организации «Природа и молодежь». Активисты рассказали о своей работе и предстоящих акциях, в которых могут принять участие все желающие.

- 2018 год объявлен президентом годом волонтера, - говорит Елена Славнова, организатор школы «НАШЕдело!». - Мы решили подхватить эту инициативу и организовали на базе отдела электронных ресурсов школу волонтерских инициатив. Сегодня у нас состоялось первое заседание, торжественное, с перерезанием красной ленточки.

На встрече ребятам подробно рассказали о различных видах волонтерства, в том числе культурном, социальном, спортивном и событийном. Юные мурманчане к вопросу отнеслись серьезно. Кто-то решил присоединиться к добровольческому движению сразу, а кто-то, понимая высокую ответственность, сначала попробовать свои силы.

Завершилась встреча праздничным флешмобом и увлекательной экологической игрой, где ребята смогли узнать много нового. В том числе о том, как дать вторую жизнь ненужной одежде, предметам быта и игрушкам, как установить контейнер для раздельного сбора мусора в своем дворе, как избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников безопасно, где в Мурманске можно встретить экомобиль.