В Мурманске появилась «звезда» публики – 70-килограммовый мини-пиг Игорёк

Тысячи комментариев и сотни лайков собрал домашний питомец из Мурманска. Уже многим известный мини-пиг Игорь живёт в квартире.

Знакомьтесь, впрочем, многие уже знают его – это мини-пиг Игорь. Несколько дней назад практически в каждом паблике города можно было увидеть его фотографии. А поросёнка всего лишь выгуливали на улице. В нашем сюжете мы расскажем вам, как поросёнок живёт в обычной квартире.

Здесь у него свое место – на балконе и свой рацион питания. Диета любимца состоит из груш, яблок, киви. И это далеко не всё.

Ирина Листвина, хозяйка мини-пига: «Тыква - самая любимая его еда. Весной и летом в основном кормим кабачками, они дешёвые. А сегодня Игорю на ужин будет тыква. Он ест её прямо с косточками, очень любит их».

Сейчас вес Игорька 70-75 килограммов. Приехал он совсем маленьким и, как говорит хозяйка, растёт как на дрожжах. Инициатором покупки стал супруг Ирины.

Ирина Листвина, хозяйка мини-пига: «В домашних условиях содержать поросёнка можно, это я вам отвечаю авторитетно. Единственное, что у него должно быть: своё место - обязательно какой-то загончик. Иначе это будет вскрытые плинтуса, линолеума и наличников на двери».

Домочадцы его называют по-разному: пёс, кот, Игорёк.

Мы решили познакомиться с мини-пигом поближе. Это было волнительно.

Есть из моих рук Игорь не стал, видимо, привык к хозяйским.

Насущные вопросы, которые интересовали неравнодушных граждан в соцсетях, мы решили обсудить с Ириной.

Семилетний сын Ирины - Ярослав тоже старается ухаживать за питомцем, а его друзья в школе знаю, что у него есть дома поросёнок.

Ярослав Листвин, сын Ирины: «Я ему даю яблоки, я его очень сильно люблю».

Утром и вечером Игоря выводят на прогулку и для жителей дома встреча с поросёнком у подъезда уже стала делом привычным. А вот за пределами двора, конечно, животное нередко попадает в объективы фотокамер и телефонов прохожих и ловит удивлённые взгляды.