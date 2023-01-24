В Мурманске появился центр «Риал лайф», который оказывается поддержку детям, оставшимся без попечительства родителей
В офисе, где собираются все ребята, достаточно уютно. Комнаты для встреч, кухня, где можно попить чай с вкусняшками, тренинговые залы.
15 воспитанников от 14 до 18 лет в начале проекта побывали в выездном мотивационно-ознакомительном лагере, где пообщались с координаторами проекта и поставили цели на весь период работы центра. В общей сложности с подростками будут заниматься год.
Александра Леруа, главный координатор проекта «Риал лайф»: «Есть много разных мероприятий, есть ключевые мероприятия - их три. Первое - это лагерь знакомств, который уже прошёл. Теперь у нас идёт курс тренингов, тренинговые комнаты. И последнее - будет финал – выпускной, там мы будет делиться своими результатами».
Как рассказывают кураторы проекта, они устраивают квест для ребят, в котором ставят перед ними разные задачи. Например, как реагировать, если заболел живот. Какие таблетки взять в аптечке, как вызвать врача. Или вдруг сломался водопровод! Куда звонить и к кому обращаться.
Цель - научить основным социально-бытовым навыкам: распоряжаться личными финансами, соблюдать правила гигиены, приобретать продукты питания, собирать мебель, оплачивать коммунальные услуги.
Одна из участниц «Риал лайфа» Лена. Воспитывается девочка в Мурманском центре помощи детям «Ровесник». С 11 лет занимается вокалом и учится на повара. Как отмечают координаторы, очень целеустремлённая и замотивированная.
Ирина Ткаленко, координатор проекта «Риал лайф»: «У неё есть мечта, она хочет реализоваться в том, чтобы петь и быть знаменитой. Ей хочется быть знаменитой».
И у девочки это получается. Она стала участницей вокального конкурса «Ты супер» на телеканале «НТВ».
Кто знает, возможно, таких скрытых талантов в нашем регионе очень много у ребят, которые остались без попечения родителей, и нужно приложить все усилия, чтобы дать им раскрыться. Один из таких проектов - это «Риал лайф», подкидывающий искусственные «житейские трудности», которые однозначно можно назвать полезным опытом.