Пусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощьюМинистр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.23 19:30

В Мурманске появился центр «Риал лайф», который оказывается поддержку детям, оставшимся без попечительства родителей

На базе организации «Заполярье без сирот» с помощью грантовой поддержки полгода назад запустили проект «Риал лайф». Задача инициаторов - научить воспитанников детских домов практическим навыкам для повседневной самостоятельной жизни после выпуска.

В офисе, где собираются все ребята, достаточно уютно. Комнаты для встреч, кухня, где можно попить чай с вкусняшками, тренинговые залы.

15 воспитанников от 14 до 18 лет в начале проекта побывали в выездном мотивационно-ознакомительном лагере, где пообщались с координаторами проекта и поставили цели на весь период работы центра. В общей сложности с подростками будут заниматься год.

Александра Леруа, главный координатор проекта «Риал лайф»: «Есть много разных мероприятий, есть ключевые мероприятия - их три. Первое - это лагерь знакомств, который уже прошёл. Теперь у нас идёт курс тренингов, тренинговые комнаты. И последнее - будет финал – выпускной, там мы будет делиться своими результатами».

Как рассказывают кураторы проекта, они устраивают квест для ребят, в котором ставят перед ними разные задачи. Например, как реагировать, если заболел живот. Какие таблетки взять в аптечке, как вызвать врача. Или вдруг сломался водопровод! Куда звонить и к кому обращаться.

Цель - научить основным социально-бытовым навыкам: распоряжаться личными финансами, соблюдать правила гигиены, приобретать продукты питания, собирать мебель, оплачивать коммунальные услуги.

Одна из участниц «Риал лайфа» Лена. Воспитывается девочка в Мурманском центре помощи детям «Ровесник». С 11 лет занимается вокалом и учится на повара. Как отмечают координаторы, очень целеустремлённая и замотивированная.

Ирина Ткаленко, координатор проекта «Риал лайф»: «У неё есть мечта, она хочет реализоваться в том, чтобы петь и быть знаменитой. Ей хочется быть знаменитой».

И у девочки это получается. Она стала участницей вокального конкурса «Ты супер» на телеканале «НТВ».

Кто знает, возможно, таких скрытых талантов в нашем регионе очень много у ребят, которые остались без попечения родителей, и нужно приложить все усилия, чтобы дать им раскрыться. Один из таких проектов - это «Риал лайф», подкидывающий искусственные «житейские трудности», которые однозначно можно назвать полезным опытом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовую премию получил каждый третий россиянин-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 4 копейки, доллар вырос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика