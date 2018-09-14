В Мурманске появился ещё один комфортный двор

14 придомовых территорий будет в этом году благоустроены в Мурманске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ремонтные работы на объектах в стадии завершения. В одном из таких дворов депутаты мурманского горсовета оценили результат работ.

Жители домов №№ 8 и 10 по улице Мира к своей придомовой территории относятся бережно. Год назад оборудовали современную детскую площадку. Но, как известно, комфорта много не бывает. Заявка на благоустройство от собственников квартир в этих многоэтажках поступила в администрацию одной из первых. Теперь ремонт во дворе контролируют, в том числе и депутаты горсовета.

- Сегодня мы пришли в этот дом, чтобы подвести итоги. Я думаю, что впечатления у всех положительные, - говорит Тамара Прямикова, региональный координатор проекта «Формирование комфортной городской среды». - Мы видим, что работы выполнены качественно. Основные виды работ - это асфальт, асфальтирование проезжей части, тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, урны, скамейки. Вот эти работы выполнены хорошо.

Благоустройство здесь можно смело называть капитальным ремонтом - отремонтировали даже лестницы около подъездов и колодцы во дворе. До полного завершения стройки осталось немного - высадить деревья и обновить игровую площадку, где получат прописку сказочные персонажи в виде малых архитектурных форм. Подрядчик с обязательствами справится в срок. Асфальт успели заменить в сухую погоду, а это значит, что он прослужить долго.

Жители домов хотят внести и свою лепту в большие работы - оборудовать неподалеку автостоянку. Это позволит разгрузить придомовую территорию и сократить нагрузку на новое дорожное покрытие.