В Мурманске появился ещё один пункт приёма отработавших батареек

Для физических лиц услуга бесплатная. Сюда же можно недорого сдать старые шины от автомобиля и продать нерабочие аккумуляторы.

У меня в руках всего 10 маленьких батареек. Каждая из них способна нанести экологический ущерб на 20 квадратных метрах. На мой взгляд, это маленькая, но всё-таки экологическая катастрофа. Главное, батарейки правильно утилизировать. И вот, наконец, в Мурманске появился терминал, куда, согласно графику работы, можно приехать и сдать батарейки, как нас заверил руководитель пункта сбора.

Таких терминалов в Мурманске несколько. В Первомайском округе этот пункт станет ещё одним. Северянам можно принести сюда батарейки и бесплатно сдать на утилизацию.

Кольский просп, 1, улицы Подгорная, 86 и Журбы, 5 - это адреса приёма батареек. Существует специальный класс опасности, к которому относятся и бытовые батарейки. И этот класс опасности не позволяет их утилизировать в обычный контейнер, мусоропровод. Необходимо их утилизировать, чтобы сохранить природу Мурманской области и не только Мурманской области.

Для компании, открывшей пункт сбора, забота об экологии обходится недешево. Поддерживают добрую инициативу предпринимателей и представители общественных организаций.

Екатерина Макарова, директор Центра экологический инициатив «Чистая Арктика»: «Мы, как экологическая общественная организация, поддерживаем, налаживаем связи и планируем, что у нас в офисе, в центре города, на улице Софьи Перовской, 25/26 тоже будем по субботам заниматься приёмом пластика, осуществлять приём батареек, а потом передавать всё сюда».

Помимо батареек, здесь можно сдать старые автомобильные покрышки. Но эта услуга платная, но стоит она относительно недорого, тем более в сравнении с экологическим ущербом, который старые шины способны нанести, если их не переработать. А вот за старые аккумуляторы, напротив, предприниматели готовы всем заплатить.