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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.19 19:30

В Мурманске появился ненавистник светящихся ёлочек

Любимица местных жителей - эльфийская ёлочка на улице Марата пострадала от действий вандала. Злоумышленник намеренно вывел из строя систему иллюминации новогодней конструкции, после чего сбежал. Неадекватный поступок попал в объективы камер видеонаблюдения.

Сразу после полуночи в Рождество молодой человек, на первый взгляд, мирно выгуливающий собаку, подходит к переливающейся огнями ёлке. И вдруг одна за другой на ней начинают гаснуть гирлянды. Злоумышленник отбегает и прячется, будто хочет проверить, подключена ли к объекту сигнализация. Убедившись, что его действия остались безнаказанными, возвращается и обесточивает всю ёлку. Неадекватное поведение вандала зафиксировали видеокамеры.

- Молодой человек или подросток, можно так сказать, не нашёл ничего для себя интереснее, как в шестнадцати местах перерезать провода гирлянды, - рассказал Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Щипцами или ножиком обрезал. Мы это уже седьмого числа  обнаружили. Одиннадцатого января выехали специалисты и отремонтировали её.

Эльфийская ёлочка  на улице Марата – единственная в городе повреждённая в эти новогодние праздники световая инсталляция. Ущерб городскому благоустройству  – более 20 тысяч рублей. Злоумышленника ищут. И если он будет обнаружен, помимо прочих административных санкций, предусмотренных за такие деяния, ему необходимо будет выплатить сумму ущерба в полном объёме.

Но любитель портить городское имущество не одинок. Группа юных экстремалов в канун празднования Нового года по старому стилю устроила покатушки на автомобиле в сквере в центре Мурманска. Они сняли гонки на видео и незамедлительно выложили в «Инстаграмм». Лиц хулиганов и номера машины на видео нет, но в череде нецензурной брани отчётливо слышны предложения подрифтовать на пешеходных дорожках. Произошло это ночью, по счастью прохожих в парке не было. Позже, похваставшись на камеру початой бутылкой горячительного, злоумышленники выехали на проспект Ленина к дому правительства Мурманской области. Чем закончились их приключения пока не известно. Ясно одно,  без внимания правоохранительных органов такая выходка не останется.

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