В Мурманске появился спецотдел приставов по взысканию алиментов

Теперь все исполнительные производства данной категории, находящиеся в других структурных подразделениях управления, в городских округах, переданы в областное ведомство, которое находится по адресу: г.Мурманск, Карла Либкнехта, 46/2.

Новый отдел приставов по взысканию алиментов сегодня презентовали журналистам. С начала августа там работает около 30 человек, причем 12 из них – это судебные приставы, 9 - дознаватели. У них в работе находится 48 процентов от всех исполнительных производств о взыскании алиментов в Мурманской области.

- Сейчас мы принимаем меры, чтобы сократить количество очередей, которые возможно были когда-то у нас раньше во время выдачи справок, - говорит Татьяна Кузьмина, начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г.Мурманску. - Люди обращаются к нам с заявлениями о выдаче справок о неполучении алиментов, а мы стараемся уже в день поступления запроса их выдавать. Теперь мы находимся в одном месте, что удобно для горожан.

северян.

В зале заседаний ведомства в ходе пресс-конференции журналистам озвучили итоги работы службы судебных приставов по взысканию алиментов за последние 7 месяцев текущего года. Как прозвучало, за это время на исполнении находилось порядка 14 тысяч дел. В среднем остаток задолженности на одного неплательщика составляет 182 тысячи рублей. Судебные приставы по-прежнему принимают различные меры по взысканию долгов: накладывают арест на имущество должников, ограничивают выезд за границу, лишают водительских прав и активно проводят проверки организаций.

С 2016 года в законодательстве были внесены изменения по вопросам привлечения к уголовной ответственности «уклонистов» от уплаты алиментов. «До привлечения к уголовной ответственности неплательщик алиментов должен быть привлечён к административной ответственности, - поясняет Павел Ширяев, заместитель руководителя УФССП России по Мурманской области. – Согласно статье 5.35.1 КоАП, если должник, ранее привлекавшийся к административной ответственности, продолжит в течение двух месяцев не выплачивать его, то он может быть привлечён к уголовной ответственности. В текущем году 685 должников привлечено к административной ответственности и 403 к уголовной, остальные либо погасили задолженность, либо устроились на работу».

Узнать о своём долге можно на сайте Управления службы судебных приставов по Мурманской области (http://r51.fssprus.ru/).