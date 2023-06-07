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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.23 19:30

В Мурманске появился торговый центр – призрак, или Всемогущий «Фараон»

Официально он не существует, но фактически его двери открыты для посетителей. А ещё, как и его известный морской коллега «Летучий Голландец», этот торговый центр сулит окружающим беды и несчастья.

На всех онлайн-картах и во многих справочниках про торговый центр «Фараон», расположенный на улице Книповича почти в самом центре Мурманска, написано: «Закрыт навсегда» или «Временно не работает». И действительно, двери подвального помещения, где раньше располагался вещевой рынок, заперты. Но мало кто знает, что торговые площади на первом этаже жилой пятиэтажки - это всё тот же «Фараон». И вот они продолжают работать и привлекать клиентов и арендаторов.

Казалось бы, малый бизнес трудится, что в этом такого? Но, оказывается, ненадлежащая перепланировка бывших жилых помещений может угрожать дому.

Николай Салмин, генеральный директор «Водолей-Ш»: «Да, там снесли все конструкции. Были выкуплены квартиры, которые переделали в коммерческие объекты. Были сделаны дополнительные вход, выход. Бывшим учредителем также были убраны все несущие конструкции».

Слова Николая подтверждает решение суда от 14 января 2015 года, где чётко сказано, что перепланировку бывший владелец сделал без согласования с Управлением государственной вневедомственной экспертизы Мурманской области.

Помещения после такой переделки стали аварийными. Более того, так как перепланировка со сносом несущих стен была сделана в подвале и на первом этаже жилой пятиэтажки, то она несёт угрозу для всех жителей дома.

Полагаем, что контролирующие органы считают, что здание в случае чего может сложиться как карточный домик.

Николай Салмин, генеральный директор «Водолей-Ш»: «Дом находится, во-первых, под газом. Не дай бог, какое ЧП случится, несущие конструкции отсутствуют. Также имеется подвальное помещение, принадлежащее «Водолею – Ш». Там убраны все проходы, отсутствуют элементы пожарной безопасности. Можно сказать, дом находится в аварийном состоянии. Не знаю, об этом жильцы знают, не знают. Предполагают, наверное, что может случиться беда какая-то».

Случись в подвале возгорание - несладко придётся всему дому. «Водолей-Ш», как новый владелец подвального этажа «Фараона», готов недочёты на своём участке устранить. Однако, соседи сверху, где выкуплены и сдаются в аренду те самые переделанные квартиры со снесёнными стенами, сильно против. Подвал, видимо, они тоже считают своим, хоть и не очень понятно на каких основаниях. А потому представителей «Водолея» на участок пускают только в присутствии судебных приставов:

- Я судебный пристав, доступ даю и всё. Мне не надо вот это всё… Разборка здесь, стройка. Никакой разборки нет. Мне надо только выполнить обязанности судебного пристава, всё.

При этом у соседей на первом этаже - похожая картина. Судебное решение от 2015 года касается именно этих площадей. Там, как следует из документа, тоже были снесены несущие конструкции. Как дела обстоят с противопожарной системой - непонятно. Можно предположить, что и её нет. Ведь суд постановил, что здесь вести какую-либо деятельность нельзя. Тем не менее, она ведётся. Работают цветочный магазин, парикмахерская и ряд офисов. Более того, если верить баннеру на одном из входов, помещения продолжают активно сдавать в аренду. А самое интересное, реальный владелец площадей, утверждают наши источники, к этой арендной деятельности никакого отношения не имеет.

Николай Салмин, генеральный директор «Водолей-Ш»: «Мы знакомы с собственниками с первого этажа, которые не могут в город приехать, так как опасаются за свою жизнь. Был инцидент, когда собственника поймали в Москве и избили. Заплатили денег. И он опасается из-за этого приехать сюда, именно в город. Потому что город небольшой, скрыться ему здесь не удастся. Он так сам рассуждает».

Напомним, что обследовали здание и указанные помещения «Фараона» ещё в 2015 году. Тогда же специалисты вынесли резолюцию: длительное воздействие нагрузок на несущие элементы может привести к необратимости процессов и аварийности здания в целом.

Как обстоят дела сейчас - мы не знаем. Но, полагаем, ситуацией должны заинтересоваться правоохранительные органы. Всё-таки речь идёт о безопасности десятков людей, живущих в пятиэтажке на улице Книповича, 34. Да и платят ли арендодатели налоги со своих доходов, оплачивают ли электроэнергию, или за них это делают жильцы дома? Официально-то, если верить решению суда, «Фараон» должен быть был закрыт с 2015 года.

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