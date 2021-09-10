В Мурманске появился звуковой арт-объект – «Солнце-барабан»

Совсем недавно новая достопримечательность стала украшать южный склон сопки Зелёный мыс.

Основой музыкального арт-объекта на смотровой площадке недалеко от Мурманского «Алёши» стал лепестковый барабан – глюкофон. Инструмент широко используется в качестве сопровождения медитации и занятий йогой, снимает любой стресс и заряжает жизненной энергией.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Такого рода звуковой барабан, как мне сейчас рассказали, самый большой в мире. Но это для Мурманска не удивительно. У нас много «самое большое в мире», особенно «самый большой в мире за Полярным кругом».

По замыслу авторов, звуки, издаваемые «Сонце-барабаном» должны сливаться с симфонией Мурманского порта – гордости Заполярья. Для осуществления этой идеи архитекторам, художникам и скульпторам пришлось немало потрудиться. Особую сложность доставила и транспортировка самого большого глюкофона в мире.

Алексей Арушанян, автор проекта «Мой залив.РФ»: «Вот эта штука весит около 150 кг, соответственно вся конструкция, а это ещё три части, по 150 кг. Ближайший подъезд находится в метрах триста внизу по горе. Всё это вручную сюда заносили шесть человек, делали основание, монтировали. Монтаж, мягко говоря, не самый простой, но в Мурманске это нормальная история, все строители так или иначе готовы к такому монтажу, потому что вся местность холмистая, гористая, не везде можно проехать».

Приятные новости на этом не заканчиваются. До конца октября в Мурманске должны появиться ещё 6 арт-объектов, которые будут расположены на видовых площадках в разных частях города.