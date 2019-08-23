В Мурманске появится ещё одна детская площадка

Ещё одна спортивная площадка скоро появится в Мурманске на улице Скальной. На новом объекте и дети, и взрослые смогут найти занятие по душе.

Новая благоустроенная детско-спортивная дворовая площадка совсем скоро появится у дома № 13 по улице Скальной областного центра. На 400 квадратных метрах разместят и детские качели, и лавочки, и тренажеры. Для безопасности смонтируют основание из тартанового покрытие. Депутаты городского совета приехали проверить ход работ.

«Сбывается мечта жителей этого микрорайона, этой скобы жилых домов, - говорит Юрий Гугин, директор школы № 49, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Очень много вопросов возникало у горожан по теме, где детям отдыхать и в летний, и в зимний периоды. Спортсмены приходили и задавали вопросы, где заниматься воркаутом. Сейчас события разворачиваются так, что эта площадка оборудована для всех возрастных групп».

Ирина Малюк, директор школы № 56, депутат Совета депутатов города Мурманска, дополняет коллегу по горсовету: «Именно такие площадки, вот с таким наполнением, позволят проводить праздники «Родной двор - родной город» и другие массовые мероприятия».

Маленькие местные жители ждут открытия новой площадки с нетерпением, говорят, что будут приходить сюда играть каждый день. А пока рабочие монтируют качели и тренажёры, юные мурманчане изучают проект.

За последние годы в Мурманске обновлены или построены новые 136 детских и спортивных площадок. С каждым днём все больше северян становятся поклонниками уличных видов спорта.