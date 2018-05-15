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День за днём с «Арктик-ТВ»15.05.18 19:30

В Мурманске появится ещё одна спортивная площадка

В последние годы на пике популярности здоровый и спортивный образ жизни. Северяне так же стараются не отставать от трендов и самосовершенствуются в тренажёрных залах. А вот любителей свежего воздуха нередко можно встретить на новых открытых спортивных объектах с уличными тренажерами. Совсем скоро в Мурманске появится ещё одна такая площадка.

Уже несколько десятков лет состояние поля у знаменитого Мурманского океанариума оставляло желать лучшего. Если бы не футбольные ворота и зрительские трибуны, то это место правильнее было бы назвать пустырём. Заниматься спортом в таких условиях практически не возможно, да ещё и травмоопасно из-за камней и образовавшихся с годами неровностей. Через это поле удобно было разве что срезать путь к памятнику Алёше. Но, как говорится, все новое - хорошо забытое старое. На днях вокруг этой территории рабочие начали возведение строительного забора. По их словам на этом поле будет проведена реконструкция. Здесь создадут площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки и сопутствующие спортивные сооружения.

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