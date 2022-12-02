В Мурманске появится первый каток на ручье

Его откроют в конце декабря на водоёме, который протекает рядом со спорткомплексом «Снежинка» на КП-2.

Здесь установят опоры освещения, отдельное внимание уделят шлифовке снега.

Как сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на директора физкультурного центра «Стратегия» Ирину Андрееву, воду для создания и поддержания гладкого покрытия будут брать прямо из водоёма, предварительно пробурив лунки и опустив в них насосы. Замеры толщины льда проводят сотрудники ГИМС, сейчас он толщиной 20 сантиметров.

Перед открытием катка они оценят, сколько человек одновременно на нём могут находиться.