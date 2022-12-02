День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.22 19:30
В Мурманске появится первый каток на ручье
Его откроют в конце декабря на водоёме, который протекает рядом со спорткомплексом «Снежинка» на КП-2.
Здесь установят опоры освещения, отдельное внимание уделят шлифовке снега.
Как сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на директора физкультурного центра «Стратегия» Ирину Андрееву, воду для создания и поддержания гладкого покрытия будут брать прямо из водоёма, предварительно пробурив лунки и опустив в них насосы. Замеры толщины льда проводят сотрудники ГИМС, сейчас он толщиной 20 сантиметров.
Перед открытием катка они оценят, сколько человек одновременно на нём могут находиться.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
-Скоро в эфире01:20«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:50«Денис Клявер - 20 лет на сцене», сольный концерт (Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский». '2014, (16+)03:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно-PRO Валюту (16+)Курсы евро подскочил почти на 1,2 рубля, доллар укрепился почти на 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога