В Мурманске появится первый культурный хаб

Это пространство для воплощения интересных идей и взаимодействия творческой молодёжи.

Команда архитекторов из Мурманской области выиграла федеральный грант 1 миллион 300 тысяч рублей на создание «Контейнер Холла». Об этом стало известно во время подведении итогов конкурса на всероссийском форуме «Таврида» в Крыму.

Объект будет состоять из девяти контейнеров с различным функционалом. Также там расположатся кафе и магазин. Получившиеся модули образуют замкнутое пространство, в котором сделают трибуну, сцену и открытый кинотеатр.

При реализации проекта будут использованы материалы, связанные с промышленной морской тематикой, рассказала автор проекта, специалист Центра городского развития Мурманской области Екатерина Агеенко.

Более полусотни резидентов уже готовы реализовать собственные идеи на новой площадке.