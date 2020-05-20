В Мурманске появится самый северный «Пожарный» парк

Такую инициативу выдвинули заполярные огнеборцы и принялись за дело.

Место для нового «Пожарного» сквера уже выбрано и согласовано с администрацией города. Он появится на улице Старостина. Строительство проведут в два этапа. Сначала здесь установят памятник пожарному автомобилю – на постамент установят восстановленную пожарную машину «ЗИЛ-130».

Дмитрий Татаров, врио заместителя начальника по государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Это бывший автомобиль пожарной части №7, которая находится на улице Шабалина. Данное мероприятие будет осуществляться после полного таяния снега. Частично материалы уже завезены. Места разграничены, где будет устанавливаться данный памятник».

Конечно, в сквере возведут ограждение, разобьют газоны и посадят деревья. Первый этап строительства завершится в сентябре этого года, а второй – в сентябре следующего. Выбрать, как будет выглядеть «Пожарный» сквер, помогут мурманчане. В группе регионального МЧС проводится голосование, принять участие в нем может каждый.

Дмитрий Татаров, врио заместителя начальника по государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Это не то чтобы посидеть прийти, отдохнуть. Надеемся, что горожане будут приходить, смотреть, как было пожарное дело осуществлено на Мурмане. Какой был пожарный автомобиль. На втором этапе планируется строительство выставочных стендов, где можно ознакомиться с историей пожарной охраны на Мурмане».

Кроме того, в сквере на 25 лет закопают капсулу времени. Она будет содержать послание от действующих пожарных Мурманска будущим коллегам. Важно отметить, что строительство проводится собственными силами, делятся спасатели.