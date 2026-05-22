В Мурманске появится самый северный в России открытый падел-корт

В эти выходные в сквере на улице Ленинградской приступят к монтажу корта.

Две площадки будут установлены в сквере на Ленинградской улице на месте существующей сцены. Рядом расположится небольшая зона отдыха для играющих и гостей, деревянный настил с раздевалками и зоной отдыха.

Зимой на этом месте зальют каток. Планируется, что две открытые площадки заработают до конца июня.

Отметим, что в Мурманской области падел активно развивается. Региональная Федерация наделена правами организации и проведения официальных спортивных соревнований.