В Мурманске появится сквер «100-летия города-героя Мурманска»

В Мурманске состоялось первое в этом году заседание Общественного совета. Это площадка для обсуждения важных вопросов жизни города. На этом собрании обсудили вопросы организации голосования за поправки в Конституцию и о праздновании грядущих торжеств.

Один из наиболее важных вопросов - подготовка к голосованию за поправки, которые планируется внести в Конституцию Российской Федерации. Общественники с изменениями знакомы и уверены, что они необходимы для того, чтобы лучше защитить интересы граждан страны. Старая Конституция со своими задачами справляется не полностью.

Любовь Павлюченкова, заслуженный учитель России, почётный гражданин Мурманска: «Мы особенно не вдавались. Мы так верили. А вот те поправки, добавки, они много внесли изменений. И я считаю, что они больше защищают семью, больше защищают пенсионеров, больше защищают всех наших граждан. Граждан честных, умных, достойных и совестливых. А не те, которые могут продаться за деньги».

Вопрос о голосовании за перемены в Конституции - не единственное, что обсудили во время заседания. На повестке ещё несколько не менее важных тем. Ведь представители собрания часто обращаются к городским властям с актуальными предложениями. И многие уже были успешно реализованы.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно, те вопросы, которые они задают, зачастую касаются самой повседневной жизни. Но их нужно решать. И, может быть, даже не сегодня, а позавчера. Ну, например, профессор Вульфович несколько лет подряд ставит вопрос о том, что один из скверов нужно назвать сквером «100-летия города-героя Мурманска». Разве это не актуально? Конечно, это актуально. И будет такой сквер».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Для нас всегда очень важно услышать членов Общественного совета, узнать их мнение, понимать, что их беспокоит, какие наставления от старших товарищей они нам смогут дать сегодня».

Сейчас в состав Общественного совета входят 27 почётных граждан и 74 представителя социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений. В том числе спортивных и молодёжных.