В Мурманске появится стела в честь Зои Космодемьянской

Открытый урок истории для учеников гимназии № 7 сегодня был посвящён Зое Космодемьянской и подвигу, который совершила девушка во время Великой Отечественной войны. Скоро в сквере на улице, названной в честь первой женщины, удостоенной звания «Герой Советского Союза», будет установлена памятная стела.

- Совет депутатов Мурманска совместно с городской администрацией проводит системную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Сегодня мы находимся в сквере на улице Зои Космодемьянской, где состоится очередной открытый урок мужества, посвящённый памяти Зои Анатольевны Космодемьянской, - рассказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Это военно-патриотический клуб «Юнармии». И не случайно в этом месте мы собрались. По решению мурманчан 22 июня здесь будет открыта памятная стела, посвященная Зое Космодемьянской.

Стелу установят в юго-восточной части сквера, сейчас под неё готовят площадку. Основание конструкции будет выполнено из двух гранитных блоков с навесными полированными и мраморными плитами. Вокруг монумента брусчаткой выложат пешеходные дорожки. Установят здесь декоративную подсветку и видеонаблюдение.

- Стела будет высотой около 4 метров , - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Здесь будут устанавливаться и видеокамеры, чтобы вандалы не смогли ничего сделать.

Изменится и архитектурный облик сквера, в котором будет демонтирован участок длинной скамьи вокруг фонтана. Его перенесут на противоположную сторону. Когда закончится небольшая реконструкция, специалисты обещают запустить и гидросооружение.