В Мурманске появится стела Зои Космодемьянской

В Мурманске в Первомайском округе появится стела первой женщине, удостоенной звания «Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны» Зое Космодемьянской. О том, где её установят и, когда будет торжественное открытие, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Установить мемориальную доску Герою Советского союза Зое Космодемьянской в Мурманске изначально планировалось на стене ДК «Первомайский». Однако, нынешний облик здания, по мнению архитекторов, не соотносится с макетом памятного знака. Тогда было принято решение установить не памятную доску, а стелу. Место выбрано не случайно - это обновленный сквер на улице Зое Космодемьянской.

- 8 января 1955 года было принято решение одну из улиц города Мурманска назвать улицей Зои Космодемьянской. Прошло уже много времени, но по непонятным причинам имя первой женщины - Героя Великой Отечественной войны не было увековечено, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Инициативная группа Совета депутатов выступила с инициативой по установке памятного знака в честь Зои Анатольевны Космодемьянской.

Над созданием памятного знака трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, памятная доска Ивану Сивко и многие другие. Макет знака в честь Зои Космодемьянской тоже уже готов. На его воплощение уйдет примерно 2 месяца.

- Проект был разработан заранее, сейчас просто он адаптирован к этому скверу, - отмечает Александр Арсентьев, мурманский скульптор. - По времени я не знаю, сколько это заняло у меня, оно осеняет внезапно.

Главная особенность памятного знака в том, что он будет отлит из бронзы. Это дополнительный труд и расходы. Главная цель – сделать стелу качественно и красиво.

- Последние два года мы очень внимательно смотрим на памятные знаки, которые у нас есть в городе. Заменяем устаревшие мемориальные доски, потому что они уже не соответствуют тем требованиям, которые у нас есть, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Внимательно смотрим на их размещение, потому что доски, размещенные на жилых домах, требуют решения общего собрания, потому что это общедомовая собственность. Эта работа проводится очень осторожно, поэтому и решение по улице Зои Космодемьянской принимается в контексте этой работы.

Уже определена и предварительная дата открытия. Стела памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской появится в сквере 22 июня 2018 года – в годовщину начала Великой Отечественной войны.