Коммунальный детектив: Реалии жизни - платим за содержание и ремонт - проверяем выполнение услугМОРЕ ДОБРОТЫ: Доброта - качество, излишек которого не вредит никому, а спасает многих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»25.09.17 19:30

В Мурманске появится стела Зои Космодемьянской

В Мурманске в Первомайском округе появится стела первой женщине, удостоенной звания «Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны» Зое Космодемьянской.  О том, где её установят и, когда будет торжественное открытие, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Установить мемориальную доску Герою Советского союза Зое Космодемьянской в Мурманске изначально планировалось на стене ДК «Первомайский». Однако, нынешний облик здания, по мнению архитекторов, не соотносится с макетом памятного знака.  Тогда было принято решение установить не памятную доску, а стелу. Место выбрано не случайно - это обновленный сквер на улице Зое Космодемьянской.

-  8 января 1955 года было принято решение одну из улиц города Мурманска назвать улицей Зои Космодемьянской. Прошло  уже много времени, но по непонятным причинам имя первой женщины - Героя Великой Отечественной войны не было увековечено, - отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Инициативная группа Совета депутатов выступила с инициативой по установке памятного знака в честь Зои Анатольевны Космодемьянской.

Над созданием памятного знака трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев. Он является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, памятная доска Ивану Сивко и многие другие. Макет знака в честь Зои Космодемьянской тоже уже готов. На его воплощение уйдет примерно 2 месяца.

- Проект был разработан заранее, сейчас просто он адаптирован к этому скверу, - отмечает Александр Арсентьев, мурманский скульптор. -  По времени я не знаю, сколько это заняло у меня, оно осеняет внезапно.

Главная особенность памятного знака в том, что он будет отлит из бронзы. Это дополнительный труд и расходы. Главная цель – сделать стелу качественно и красиво.

- Последние два года мы очень внимательно смотрим на памятные знаки, которые у нас есть в городе. Заменяем устаревшие мемориальные доски, потому что они уже не соответствуют тем требованиям, которые у нас есть, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Внимательно смотрим на их размещение, потому что доски, размещенные на жилых домах, требуют решения общего собрания, потому что это общедомовая собственность. Эта работа проводится очень осторожно, поэтому и решение по улице Зои Космодемьянской принимается в контексте этой работы.

Уже определена и предварительная дата открытия. Стела памяти Героя Советского Союза  Зои Космодемьянской появится в сквере 22 июня 2018 года – в годовщину начала Великой Отечественной войны.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 96 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Комментарий к новости:При «достаточно устойчивом росте» экономики страны 63% россиян даже не имеют финансовых накоплений
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Алекс и Эмма». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиСодружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – почти на 52 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетическая инфраструктура для потребителей проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» должна быть сформирована своевременно – губернатор Марина Ковтун-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газПлавучая буровая установка «Амазон» прибыла в порт Сабетта-PRO ЗаконыВизит в квартиру без приглашения станет реальностью!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика