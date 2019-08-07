В Мурманске появится всепогодный велопрокат

Удобный сервис, оснащённый мобильным приложением, планируют запустить в заполярной столице уже со следующего года. Об этом журналистам рассказал Андрей Чибис, глава региона, во время традиционного объезда.

Первый объект совместного объезда Андрея Чибиса с Андреем Сысоевым, главой администрации города Мурманска и Тамарой Прямиковой, - главой города Мурманска, площадка, где ведётся ремонт теплосетей, район у дома № 14 по улице Софьи Перовской. Временно исполняющий обязанности главы региона поинтересовался, успевают ли закончить работы так, чтобы не помешать старту отопительного сезона и назначил крайний срок - 26 августа. До этой даты замену труб и их опрессовку должны быть завершить.

Следующий объект - реконструкция площади Первоучителей. У обновленного сквера планируют сделать пункт велопроката.

«Велопрокат мы планируем запустить со следующего года, летом, - говорит Ольга Вовк, помощник исполняющего обязанности губернатора Мурманской области по вопросам городской среды. - Сейчас у нас ведётся работа по подготовке и техническому оснащению мест, по выбору этих мест и по запуску самого проекта».

Планируется, что система будет работать так же как в больших городах. Все пункты велопроката будут отображаться в мобильном приложении. Также со смартфона можно будет отследить, где есть свободные велосипеды. Примечательно, что передвигаться на арендованном двухколесном транспорте можно будет даже зимой - закупят специальную зимнюю резину. Андрей Чибис проверил и ход работ по реконструкции театрального бульвара.

На этой территории обустроят две детские игровые площадки, по всему периметру установят видеонаблюдение и освещение. Проложенные заново пешеходные дорожки, выложат тротуарной плиткой. Но Андрея Чибиса больше интересует, чем будут заниматься горожане в обновленном сквере.

Врио губернатора поручил советнику разработать проект «насыщения» Театрального бульвара, чтобы и молодёжи и людям старшего поколения было интересно сюда приходить.