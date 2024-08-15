В Мурманске появляется всё больше досуговых мест, или Ищем чернику на экотропе с помощью биноскопа

Отдохнуть на природе, полюбоваться на город или покормить белок. Всё это можно сделать в оном месте.

С первого дня лета на территории комплекса «Снежинка» работает и пользуется большой популярностью экотропа «Беличий хвост». Маршрут составляет три километра.

«Тропинка» из деревянного настила проходит по живописным местам. На пути то тут, то там встречаются кормушки с угощением для зверей и птиц.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Что должен сделать каждый на экотропе «Беличий хвост»? Пойти несколько километров, полюбоваться видами и, конечно, познакомиться с белками. Которые, к слову, совсем не бояться людей. Поэтому опытные мурманчане перед прогулкой запасаются угощениями для пушистых красавиц».

- Мы, когда выбираемся сюда, то кормим белок. Мы берём с собой еду специальную. И птичек, и белок, и сами пьём водичку и кушаем огурчики. Очень давно сюда хотели попасть и юные подопечные Мурманского центра социальной помощи семье и детям. Сегодня ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации и временно живут в учреждении, смогли прогуляться по экотропе, пособирать чернику и познакомиться с очаровательными обитателями леса, конечно, под чутким присмотром взрослых.

Андрей Нифонтов, специалист по социальной реабилитации Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Кормили белочек, кушали сами, было очень здорово. Очень красивые виды. Я был здесь до того, как сделали экотропу, в то время было немножко не так. А вот сейчас, когда мы уже прошли с детьми, мы можем сказать: «Вау!». Даже сейчас мы можем сказать вау, потому что бежит сзади белка».

Не смотря на будний день, на экотропе много людей. В основном, конечно, семьи с детьми. Пока в городе сохраняется тёплая погода мурманчане стараются приезжать сюда в любое удобное время.

- Обалденная тропа, здорово сделали. Гуляем с таким наслаждением. Я просто поражена как Мурманск меняется.

- Тропа замечательная! Всё очень чудесно, прекрасно. И мне очень нравится, что сделано всё очень грамотно - не ходишь по земле, ничего не топчешь, эта дорожка – прекрасно.

По маршруту установлены беседки со скамейками, смотровые площадки и скульптуры. А добравшись до самой высокой точки эктропы, можно найти смотровую площадку, с которой открывается вид на озеро Глухое. А ещё здесь недавно установили биноскоп. Он даёт широкоугольную стереокартинку практически без искажений и поворачивается на 360 градусов. Так что при желании с помощью него можно не только полюбоваться городом, но и найти кусты черники.

Теперь добраться до экотропы «Беличий хвост» можно и на общественном транспорте. Автобус №32 курсирует в выходные каждый час от конечной остановки троллейбуса №6.