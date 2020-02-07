В Мурманске появятся новые улицы

Имена дали территориям, где планируется застройка. Среди предложенных к рассмотрению вариантов фигурируют названия улиц: Ягодная, Болотная, Перспективная, Корабельная, Рейсовая и другие.

Территория в районе улицы Достоевского получит имя детского писателя Николая Носова. Рядом с улицей Гранитной, которая находится недалеко от улицы Орликовой, появится улица Аметистовая. Весенней назовут улицу недалеко от Молодёжного проезда.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «25 членами комиссии, в которой были депутаты горсовета, комитета градостроительства и территориального развития, были рассмотрены все варианты названий. Внимание мы заострили на то, чтобы улицы были легко называемыми для детей и ассоциировались с близко находящимися улицами. Поэтому для улицы недалеко от Молодёжного проезда выбрали название Весенняя, так как слово «весна» ассоциируется с молодёжью».