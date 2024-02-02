В Мурманске пожар охватил цех по производству консервов

Помещение, пострадавшее от пламени, находится в Ленинском районе на улице Александра Невского, 38.

Чтобы справиться с огнём, который распространился на площади в 800 квадратных метров потребовались усилия 32 специалистов и 9 единиц техники.

Сигнал о ЧП на пульт дежурного поступил 1 февраля вечером, полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось только к 6 утра следующего дня.

У здания частично обрушилась кровля.

Что стало причиной возгорания, ещё предстоит выяснить экспертам.