В Мурманске правоохранительные органы ликвидировали боевика запрещённой в России террористической организации

По версии представителей силовых ведомств, мужчина планировал теракт на территории нашего региона.

Представители УФСБ России установили, что злоумышленник находится на территории больницы «Севрыба» в Мурманске. При попытке задержания террорист открыл огонь по спецназовцам, во время перестрелки, он был ликвидирован на месте.

У мужчины обнаружили готовую к применению самодельную бомбу, оружие и боеприпасы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Известно, что в случае удачного завершения своего теракта, боевик собирался вернуться на Ближний Восток к единомышленникам.