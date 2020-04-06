День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.20 19:30
В Мурманске правоохранительные органы ликвидировали боевика запрещённой в России террористической организации
По версии представителей силовых ведомств, мужчина планировал теракт на территории нашего региона.
Представители УФСБ России установили, что злоумышленник находится на территории больницы «Севрыба» в Мурманске. При попытке задержания террорист открыл огонь по спецназовцам, во время перестрелки, он был ликвидирован на месте.
У мужчины обнаружили готовую к применению самодельную бомбу, оружие и боеприпасы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Известно, что в случае удачного завершения своего теракта, боевик собирался вернуться на Ближний Восток к единомышленникам.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
-Скоро в эфире22:05«Долгий путь домой». Художественный сериал, 9 серия (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу стабильные, а оптовые снижаются из-за ослабления внутреннего спроса-PRO Валюту (16+)С 30 марта курс евро снизился на 3,1 рубля, доллар потерял 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 021 человек