В Мурманске правоохранителями задержаны двое молодых людей, подозреваемых в попытке поджога автомобиля

О случившемся в полицию сообщила очевидиц происшествия.

Один из нарушителей правопорядка вылил неустановленную жидкость из пластиковой бутылки на кузов «Форд - Мондео» и поджог. Увидев пламя, виновники ЧП скрылись с места происшествия.

Задержали подозреваемых на территории города Заозерска. Ими оказались неработающие молодые люди, которые ранее уже имели проблемы с законом.

При допросе они признались в содеянном и рассказали, что пошли на этот шаг из-за длительного конфликта с владельцем автомобиля, который в последнее время проживает на территории областного центра.

Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.