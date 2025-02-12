В Мурманске представили программу VI женской конференции «Звезда Севера», организованной Единым волонтёрским центром региона

Шестая конференция «Звезда Севера» для жён военнослужащих и жительниц ЗАТО состоится в столице Кольского Заполярья в день прихода весны - 1 марта. На этот раз площадкой для неё выступит Мурманская областная филармония.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра и автор проекта «Звезда Севера»: «Сегодня мы проводим встречу с женсоветами, а также с нашими девочками-лидерами, которые прошли обучение. Они тоже, как наши дети, своего рода, результаты нашей работы будут представлять свои проекты на конференции».

По предварительным данным организаторов, в этом году в конференции примут участие порядка 1000 девушек из различных городов и посёлков Заполярья, где дислоцируются военнослужащие. Более того, Евгения Чибис, создательница проекта, с гордостью отметила, что событие наконец-то вышло на всероссийский уровень.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра и автор проекта «Звезда Севера»: «В этом году «Звезда Севера» стала уже полноценной всероссийской конференцией. У нас впервые будут специальные гости – представители городов всех флотов нашей страны. И это не просто жительницы, это девочки, которые на территории своих регионов запускают подобные проекты. Поэтому «Звезда Севера» по ценностям, по направлениям объединяет сейчас всю страну. Именно по запросам девочек формируются темы нашей конференции».

В качестве спикеров на конференции выступят 9 преподавателей регионального и федерального уровней. Они проведут для представительниц прекрасного пола лекции по самым разным, но непременно актуальным женским темам. Например, девушкам расскажут, как эффективно совмещать семью и работу, почему мамы выгорают, что нужно знать, отправляясь на перманентный макияж.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра и автор проекта «Звезда Севера»: «Я думаю, что для каждой девушки, которая приходит в этот проект в качестве простой участницы, это дополнительное окно возможностей. Каждая находит себе друзей по интересам, новые направления для развития. После нашего проекта девочки идут учиться, начинают читать, интересоваться чем-то, развиваться в разных областях. Они находят не только друзей, но ещё и партнёров. Девушки создают свои собственные, пусть и, может быть, небольшие предприятия. Это самое главное для нас. Мы видим за шесть лет большие результаты и гордимся ими».

К слову, впервые за шесть лет существования проекта среди спикеров будут мужчины.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтерского центра и автор проекта «Звезда Севера»: «Изюминка этого года – целая линейка спикеров-мужчин. Все они из Мурманской области. Это больше прикладная тема, практическая. Например, будет лекция по теме «Женщина и автомобиль». Ещё они расскажут девушкам, как добиться идеальной фигуры. В общем, поговорят с ними о том, что беспокоит девочек».

Своим опытом с гостьями поделятся и участницы образовательных программ «Звезды Севера», которые смогли основать собственные проекты. Среди них, например, Наталья Будько, руководитель группы взаимопомощи для взрослых людей с онкологическими диагнозами из Мурманска и области «Просто будь».

Наталья Будько, руководитель группы взаимопомощи для взрослых людей с онкологическими диагнозами из Мурманска и области «Просто будь»: «Я сама дважды онкопациент. И как человек, прошедший эту историю, понимаю, насколько сложно справляться в одиночку. Именно поэтому я организовала такое сообщество, где можно получить эмоциональную, информационную поддержку, психологическую помощь, встретиться с различными специалистами, да, и просто объединиться, побыть в едином пространстве, в котором все в одной теме и понимают, поддерживают друг друга. И, как показывают практика и годы существования нашей группы, это очень важная инициатива, которая действительно помогает».

Кстати, регистрация на шестую женскую конференцию «Звезда Севера» всё ещё открыта. Чтобы записаться, женам военнослужащих и участников СВО, а также жительницам ЗАТО нужно обратиться к кураторам женских советов военных частей, либо же позвонить.