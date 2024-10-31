В Мурманске представлена верхняя мембранная одежда, изготовленная по технологиям европейских брендов

Это коллекции мирового уровня.

Высокая технологичность, приемлемая стоимость и устойчивость к воздействиям непогоды в одной ткани! Это возможно? Ответ нашли на «Норвежской выставке».

Главный секрет производства такой одежды – мембранная ткань, которая благодаря особой структуре обладает водоотталкивающим и ветрозащитными свойствами, а также наполнитель «DuPont Sorona». 37% этого полимера состоят из растительных ингредиентов (в основном углеводы, такие как кукурузный крахмал, тростниковый и свекольный сахар).

Спрос на эти вещи не спадает, новая партия коллекций представлена в Мурманске, поступившая из закрывшихся брендовых магазинов, с большой выгодой для покупателей - до 70%.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Казалось бы, ситуация в России нормализовалась. Про санкции мы когда-то только слышали, якобы, они на нас не влияют. Но на самом деле, например, когда ты заходишь в торговый центр, чтобы найти для себя подходящее, становится вообще непросто. Нашей компании «Орсо Групп» удалось выкупить остаток ассортименты из закрывшихся магазинов, которые не смогли вывести этот остаток из страны. Мы у них выкупили и теперь это представлено на выставке в два раза дешевле».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь, не промокает и не продувается ветром. Она сама по себе ещё и дышит. Куртки выполнены в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый.

Сотни гостей из Мурманска и области, уже посетили выставку и примерили коллекции. Мы получили огромное количество положительных отзывов от довольных покупателей. И это неслучайно: те, кто не посетил распродажу, могут успеть купить зимние брендовые вещи норвежского производства. Такой цены больше не будет никогда, особенно для вещей такого качества».

Только по 3 ноября включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: торговый центр «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, главный вход, 3-е помещение справа), а так же в торговом центре «Солнечный» на Скальной улице, 31 (2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

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