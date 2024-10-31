В Мурманской области напишут Большой этнографический диктантВводятся ограничения движения транспортных средств на мосту через Кольский залив
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.24 19:30

В Мурманске представлена верхняя мембранная одежда, изготовленная по технологиям европейских брендов

Это коллекции мирового уровня.

Высокая технологичность, приемлемая стоимость и устойчивость к воздействиям непогоды в одной ткани! Это возможно? Ответ нашли на «Норвежской выставке».

Главный секрет производства такой одежды – мембранная ткань, которая благодаря особой структуре обладает водоотталкивающим и ветрозащитными свойствами, а также наполнитель «DuPont Sorona». 37% этого полимера состоят из растительных ингредиентов (в основном углеводы, такие как кукурузный крахмал, тростниковый и свекольный сахар).

Спрос на эти вещи не спадает, новая партия коллекций представлена в Мурманске, поступившая из закрывшихся брендовых магазинов, с большой выгодой для покупателей - до 70%.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Казалось бы, ситуация в России нормализовалась. Про санкции мы когда-то только слышали, якобы, они на нас не влияют. Но на самом деле, например, когда ты заходишь в торговый центр, чтобы найти для себя подходящее, становится вообще непросто. Нашей компании «Орсо Групп» удалось выкупить остаток ассортименты из закрывшихся магазинов, которые не смогли вывести этот остаток из страны. Мы у них выкупили и теперь это представлено на выставке в два раза дешевле».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь, не промокает и не продувается ветром. Она сама по себе ещё и дышит. Куртки выполнены в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый.

Сотни гостей из Мурманска и области, уже посетили выставку и примерили коллекции. Мы получили огромное количество положительных отзывов от довольных покупателей. И это неслучайно: те, кто не посетил распродажу, могут успеть купить зимние брендовые вещи норвежского производства. Такой цены больше не будет никогда, особенно для вещей такого качества».

Только по 3 ноября включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: торговый центр «Форум» на  Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, главный вход, 3-е помещение справа), а так же в торговом центре «Солнечный» на Скальной улице, 31 (2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

 

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3 из 4 работающих выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)При установлении дифференцированных ставок по УСН сохраняется социально ориентированный подход
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика