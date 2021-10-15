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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.21 19:30

В Мурманске преобразился Дом культуры Ленинского округа

Музей народного быта и традиционных ремёсел в Мурманске был создан в сентябре 2018 года. Попадая сюда, будто переносишься в далёкое прошлое. Здесь царит особая атмосфера и ощущается та забота, с которой сохраняют уникальные объекты. Коллекция представлена более 1500 экспонатами, в их числе порядка 200 старинных нарядов различных регионов России XVIII-XIX веков.

А наслаждаться старинной русской культурой стало ещё приятнее после ремонта – в этом году в Доме культуры, в стенах которого находится музей, заменили полы, покрасили стены, потолок и расставили новую мебель.

На базе Музея организованы экскурсии и классные часы для школьников. Юные северяне с удовольствие познают старинный быт русской культуры, знакомятся с предметами обихода того времени. Помимо этого, в Доме культуры проводятся занятия по хореографии, декоративно-прикладному творчеству и деревообработке.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46 города Мурманска: «Такие занятия очень важны – это же развитие творческих способностей детей, развитие изобразительного искусства, где дети рисуют, где дети общаются и знакомятся с народным фольклором, используют различные потешки, пословицы, поговорки. Это всё необходимо в работе с детьми, для развития речи, культуры, общения, семейных традиций».

Дом культуры Ленинского округа нередко становится  организатором мастер-классов, фестивалей, выставок и ярмарок, во время которых демонстрируют предметы прикладного творчества выполненные в самых разных техниках. 

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