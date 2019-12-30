День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.19 19:30
В Мурманске пресечена деятельность запрещённого судом экстремистского объединения
В Мурманске следователи провели обыски сразу в пяти квартирах, жители которых подозреваются в распространении экстремисткой религиозной литературы и привлечении новых последователей в запрещенную в России организацию «Свидетелей Иеговы».
Во время обысков был изъят большой объём литературы, электронных носителей информации. Кроме того, установлен круг лиц, которые организовывали и принимали участие в собраниях. Незаконная деятельность экстремистской организации выявлена и пресечена.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
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Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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