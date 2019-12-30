В Мурманске пресечена деятельность запрещённого судом экстремистского объединения

В Мурманске следователи провели обыски сразу в пяти квартирах, жители которых подозреваются в распространении экстремисткой религиозной литературы и привлечении новых последователей в запрещенную в России организацию «Свидетелей Иеговы».

Во время обысков был изъят большой объём литературы, электронных носителей информации. Кроме того, установлен круг лиц, которые организовывали и принимали участие в собраниях. Незаконная деятельность экстремистской организации выявлена и пресечена.

Расследование уголовного дела продолжается.