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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.23 19:30

В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее

Энергетики поделились планами по развитию мирного атома в Заполярье.

В этом году 50 лет исполнилось Кольской атомной электростанции. К юбилею сотрудники предприятия подготовили и презентовали книгу «Энергия наших свершений», посвящённую истории становления мирного атома в Заполярье. 

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «У меня чувство удовлетворения и чувство гордости, что в нашем регионе работают такие замечательные энергетики и, в первую очередь, атомные энергетики Кольской АЭС. Я от всей души хочу поздравить весь коллектив Кольской АЭС с таким замечательным праздником, с таким замечательным юбилеем и, в первую очередь, пожелать развития и больше привлекать интересных проектов для нашего региона».

С 1973 года КАЭС стала главным поставщиком энергии для нашего региона. За 50 лет произошло немало значимых для заполярных энергетиков событий, которые авторы отразили на бумаге.

Артур Попов, депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ: «Главное чувство, которое я сейчас испытываю, это чувство гордости. Это флагман нашей энергетики в Мурманской области, самое главное, очень надёжный флагман. Сколько лет - регулярность, безаварийность, тщательный подход к экологии».

Книга наполнена яркими иллюстрациями, благодаря которым читатель может сравнить облик станции, какой она была на монет запуска энергоблоков и какой стала сейчас.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Весь коллектив Кольской АЭС участвовал тем или иным образом в создании этой книги. Это неудивительно, потому что это всё-таки наша история. И как я уже сегодня говорил, это не просто история предприятия, история коллектива. Это судьбы! Судьбы десятков тысяч людей, которые в те или иные годы строили и эксплуатировали Кольскую АЭС».

Будущее за атомной энергетикой, уверены эксперты. Без неё невозможно представить развитие промышленности в регионе, которая сейчас набирает обороты.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы прекрасно понимаем, что Мурманская область развивается. С учётом развития нашего региона мы не просто задумываемся, а уже приступили к подготовке, реализации строительства Кольской АЭС-2».

Первый блок планируют запустить в 2035 году, а второй в 2037-ом, а в 2041-ом и в 2044 году в эксплуатацию введут третий и четвертый энергоблоки. Поэтому сотрудникам Кольской АЭС будет о чем рассказать и через 50, и через 100 лет, подчёркивают участники презентации.

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