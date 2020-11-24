В Мурманске презентовали новую схему организации дорожного движения

В Мурманске презентовали комплексную схему организации дорожного движения. Проект транспортного стратегического планирования связан с планами развития столицы Заполярья. Реализация задуманного займёт 15 лет.

Разработкой проекта занимались опытные специалисты, которые смогли учесть климатические, экономические и социальные характеристики города, расположенного за Полярным кругом. Помимо прочего, эксперты учтут пожелания и просьбы жителей. Во внимание также примут все ближайшие мероприятия, реализуемые в рамках плана стратегического развития города-героя, такие как, например, развитие микрорайона Больничного городка и другие.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы понимаем, что в презентованной схеме учитываются вопросы безопасности дорожного движения, учитываются потребности водителей, пассажиров, учитывается увеличение транспортной нагрузки и организацию движения общественного транспорт.