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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.19 19:30

В Мурманске презентовали второй том «Книги памяти о ветеранах боевых действий»

Вышел второй том «Книги памяти о ветеранах боевых действий». Сборник повествует о жителях Мурманской области воевавших в «горячих» точках - Афганистане, Эфиопии, Египте, на Северном Кавказе, в Сирии.  Представители Российского фонда мира собирали материал для издания буквально по крупицам. Это биографии, воспоминания и фотографии 345 героев.

«Очень часто можно слышать о том, что государство в неоплаченном долгу перед семьями погибших ребят,  - отмечает Владимир Еремеев, заместитель председателя Кандалакшского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». - А с другой стороны, государство - это мы с вами: родители, жёны, дети тех, кто ушёл. Мы говорим спасибо за эту работу, за всё, что они сделали».

Тираж издания небольшой  - всего 500 экземпляров. Но найти данное издание, как и первый его том, можно во многих библиотеках и музеях региона. Книга стала по-настоящему народным проектом. Она станет постоянным напоминанием для будущих поколений о том, что самое важное и ценное для всех нас - мир.

«У меня первый том «Книги памяти» есть, - говорит Елена Сидоренко, воин-интернационалист из Полярного. - Юрий Гутиян приезжал с презентацией в Полярный. Я прочитала его, это хорошая память для детей и внуков».

После торжественной презентации всем гостям вручили второй том памятной книги.

Комментарии

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Последние комментарии

Антонина
25.03.19 22:04
Энергичный дядечка, куда нас с ним занесёт? Что-то он исподлобья всё на подчинённых посматривает - даёт установку, как зомбирует!
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
Сергей
25.03.19 21:03
Судя по его биографии нигде он особо и не пригодился скакал после института то туда, то сюда, вероятно спешили избавить от него. И с доходами странная история, у жены очень много , а он как-то что-то
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Колян
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какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
Комментарий к новости:Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
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