В Мурманске презентовали второй том «Книги памяти о ветеранах боевых действий»

Вышел второй том «Книги памяти о ветеранах боевых действий». Сборник повествует о жителях Мурманской области воевавших в «горячих» точках - Афганистане, Эфиопии, Египте, на Северном Кавказе, в Сирии. Представители Российского фонда мира собирали материал для издания буквально по крупицам. Это биографии, воспоминания и фотографии 345 героев.

«Очень часто можно слышать о том, что государство в неоплаченном долгу перед семьями погибших ребят, - отмечает Владимир Еремеев, заместитель председателя Кандалакшского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». - А с другой стороны, государство - это мы с вами: родители, жёны, дети тех, кто ушёл. Мы говорим спасибо за эту работу, за всё, что они сделали».

Тираж издания небольшой - всего 500 экземпляров. Но найти данное издание, как и первый его том, можно во многих библиотеках и музеях региона. Книга стала по-настоящему народным проектом. Она станет постоянным напоминанием для будущих поколений о том, что самое важное и ценное для всех нас - мир.

«У меня первый том «Книги памяти» есть, - говорит Елена Сидоренко, воин-интернационалист из Полярного. - Юрий Гутиян приезжал с презентацией в Полярный. Я прочитала его, это хорошая память для детей и внуков».

После торжественной презентации всем гостям вручили второй том памятной книги.