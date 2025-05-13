В Мурманске при пожаре в 9-этажке погиб один человек

Вечером 12 мая в квартире на 7-м этаже дома №2 по улице Ломоносова произошёл пожар. Пламя разгоралось очень быстро, охватывая всё большую площадь.

Анна Николаева, очевидец: «Я живу в этом доме на девятом этаже. Произошло все абсолютно внезапно. Я увидела в окно кухни клубы дыма, позвонила соседям. Набрала пожарную службу».

Спасатели приехали незамедлительно и сразу принялись ликвидировать возгорание. Высота расположения квартиры – всегда дополнительное испытание, но огнеборцы внимательно подходят к делу. Дым быстро охватил лестничную площадку, самостоятельно жильцами было не выбраться.

Александр Овчинников, пожарный Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Произвели эвакуацию с помощью спасустройств порядка 20 человек. К сожалению, одного человека спасти не удалось».