В Мурманске «прихорашиваются» грибы

Через две недели в городе наступит календарное лето. Известный в Мурманске дизайнер Вальченто решил встретить тёплый сезон яркими красками и обновил городской арт-объект возле гостиницы на улице Полярные Зори.

Четвертый год грибная композиция возле гостиницы «Полярные Зори» радует жителей и гостей города. Яркие цвета на шляпках за долгую зиму успевают выцвести, поэтому, вооружившись баллончиками с флуоресцентной краской, дизайнер Вальченто освежает инсталляцию.

Валентин Петров, дизайнер: «Мы обновляем эту конструкцию, этому арт-объекту дарим новые краски. И, как всё живое требует к себе внимания и бережного отношения и ухода, так и арт-объект «Грибы Арктики» требует бережного отношения».

По идее создателя композиции, цветовая гамма остаётся неизменной. Именно к такому образу привыкли многие. Авторский арт-объект Валентина Петрова один из первых, установленных в центре города, да и его долгожительству можно только позавидовать. Ни один вандал не решился поднять руку на грибы. Был только один случай, когда шляпка оторвалась из-за порыва сильного ветра. Сотрудники гостиницы полагают, что такие украшения на их территории просто необходимы.

Анна Поддубская, менеджер по маркетингу гостиницы «Полярные Зори»: «Я считаю, что нужны, потому что, когда гости выходят и ожидают автобус туристический, то они хотят запечатлеть себя на память. Особенно этот объект нравится гостям из Китая».

Вальченто, поделился творческими планами. Летом он приступит к созданию нового арт-объекта. Пока его детали не раскрываются. Известно только то, что проект носит название «Пятый элемент» и к его воплощению сможет присоединиться талантливая и креативная молодёжь.