В Мурманске прикрыли разветвлённый притон по оказанию интимных услуг

Притон по оказанию интимных услуг закрыли в Мурманске. Для незаконного бизнеса предприниматели использовали 8 квартир в Октябрьском и Первомайском округах областного центра.

При помощи сети Интернет подозреваемые размещали рекламные объявления о своей деятельности, а также принимали заказы от клиентов, разъясняя стоимость и условия оказания услуг. Клиентов обслуживали женщины с разных регионов России и гостьи из ближнего зарубежья. Такая схема работала больше 6 лет. Сейчас организатор и двое участников группы, которые выполняли роль диспетчеров, задержаны.

«В ходе обысков были изъяты денежные средства в размере 1 миллиона рублей, мобильные телефоны и сим-карты различных операторов сотовой связи, наркотические средства, а также тетради с записями «теневых учётов», - сообщила о подробностях операции Валерия Филлипова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области.

Судом в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом.